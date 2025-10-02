The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Flotilla: Svizzera, Israele sia proporzionato, garantire sicurezza

Manifestanti a supporto dalla Global Sumud Flotilla, il 1° ottobre a Losanna.
Manifestanti a supporto dalla Global Sumud Flotilla, il 1° ottobre a Losanna. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

A seguito dell'intercettazione ieri sera della Global Sumud Flotilla, diretta verso la Striscia di Gaza con aiuti umanitari, la Svizzera ha ricordato a Israele la necessità di mantenere la proporzionalità.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La sicurezza dei partecipanti deve essere garantita, ha chiesto sulla piattaforma X il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Il DFAE si dice inoltre pronto ad avviare un dispositivo per assicurare la protezione consolare delle persone interessate, in particolare per tutelare i loro diritti fondamentali. L’ambasciata svizzera a Tel Aviv è in contatto regolare con le autorità israeliane in merito alla questione, si legge ancora nel post.

Nel frattempo, fra le 500 e le 1000 persone, stando alle cifre diffuse dalla polizia, hanno protestato contro le azioni della marina israeliana ieri sera a Losanna. Un collettivo filo-palestinese ha indetto una manifestazione poco dopo la notizia dell’intercettazione della flottiglia. Non sono stati riportati incidenti.

Secondo le sue stesse dichiarazioni, la flottiglia si era avvicinata a una distanza compresa tra 70 e 80 miglia nautiche dalla Striscia di Gaza quando è stata fermata dagli israeliani. Fra le centinaia di partecipanti, a bordo di oltre 40 imbarcazioni, vi è anche l’attivista svedese Greta Thunberg. Stando agli ultimi aggiornamenti, 19 navi sono state intercettate, mentre 23 sono ancora in rotta verso la loro meta.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
5 Mi piace
44 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR