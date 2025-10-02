The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Flotilla: svizzeri trasferiti ad Ashdod

flotilla
Keystone-SDA

Una ventina di persone di nazionalità svizzera figurano tra le centinaia di attivisti della Global Sumud Flotilla. Sono stati trasferiti ad Ashdod, in Israele, indica il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) L’ambasciata svizzera di Tel Aviv è in contatto con le autorità israeliane e assiste i cittadini svizzeri interessati nell’ambito della protezione consolare, ha precisato il DFAE a Keystone-ATS.

Si tratta in particolare di vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, comprese condizioni di detenzione conformi alla dignità umana, garanzie procedurali e diritto alla difesa. Non appena sarà possibile, rappresentanti dell’ambasciata renderanno visita agli attivisti svizzeri.

Il Dipartimento è inoltre in contatto con gli avvocati incaricati dei partecipanti elvetici alla flottiglia. Non vengono forniti servizi legali direttamente dal DFAE, ma non appena sarà noto il luogo di detenzione e si terrà la visita consolare, i legali degli attivisti saranno informati in modo che possano intraprendere i passi necessari.

A seguito dell’intercettazione della flottiglia, la Svizzera ha ricordato a Israele la necessità di mantenere la proporzionalità. La sicurezza dei partecipanti deve essere garantita, ha sostenuto sulla piattaforma X il DFAE.

Nelle ultime settimane, la Svizzera ha più volte ribadito la sua raccomandazione a non recarsi a Gaza, vista l’elevata pericolosità della situazione. Le persone che decidono comunque di andarci lo fanno sotto la propria responsabilità, sottolinea il DFAE.

Secondo le sue stesse dichiarazioni, la flottiglia si era avvicinata a una distanza compresa tra 70 e 80 miglia nautiche dalla Striscia di Gaza quando è stata fermata dagli israeliani. Fra le centinaia di partecipanti, a bordo di oltre 40 imbarcazioni, vi è anche l’attivista svedese Greta Thunberg. Presenti pure l’ex sindaco di Ginevra Rémy Pagani e alcuni ticinesi.

