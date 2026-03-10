Flughafen Zürich: nel 2025 risultati storici, ma giù in borsa

Keystone-SDA

Flughafen Zürich, società di gestione dell'aeroporto di Zurigo, chiude il 2025 con risultati storici: passeggeri, ricavi e utili si sono attestati ai massimi di sempre.

(Keystone-ATS) Il consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo di 8,50 franchi, quasi raddoppiato rispetto all’anno precedente. Ma le previsioni prudenti per il 2026 e i costi per il nuovo scalo indiano di Noida hanno frenato il titolo in borsa.

“Abbiamo stabilito nuovi record sui passeggeri a livello annuale, mensile e giornaliero”, ha affermato il CEO Lukas Brosi in occasione della conferenza stampa sui conti annuali, tenutasi oggi a Kloten. (ZH). Anche le cifre del conto economico sono da primato: i ricavi sono saliti del 3% a 1,4 miliardi di franchi, trainati dall’aumento dei viaggiatori e dai maggiori contributi delle attività immobiliari e delle partecipazioni internazionali. Grazie a una crescita dei costi più contenuta sono migliorati anche i margini e l’utile netto ha raggiunto 346 milioni di franchi, in rialzo del 6%.

Intanto gli investimenti non si fermano: nel 2025 sono stati stanziati 716 milioni di franchi per progetti infrastrutturali, tra cui la nuova Dock A e la torre di controllo. “Questi cantieri daranno un nuovo volto all’aeroporto”, ha commentato Brosi, pur ammettendo le difficoltà di lavorare a impianti in funzione.

Dopo alcuni rinvii, è inoltre imminente l’apertura del nuovo aeroporto indiano di Noida, nell’area di Delhi. “Ricevuta l’autorizzazione all’esercizio, stiamo preparando la cerimonia inaugurale con le autorità “, ha spiegato il CEO. La prima fase garantirà una capacità di 12 milioni di passeggeri l’anno, destinata a crescere fino a 70 milioni.

Per l’anno in corso, la direzione prevede un traffico di poco superiore ai 33 milioni di passeggeri (con un incremento del 2-3%), anche se l’impatto del conflitto in Iran resta difficile da valutare. Il risultato operativo a livello Ebitda – cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti – dovrebbe attestarsi sui livelli del 2025, mentre l’utile netto potrebbe risentire dei costi e degli ammortamenti legati a Noida.

Proprio queste cautele hanno pesato sull’azione, che nel pomeriggio perdeva oltre il 2%, in un mercato per contro generalmente positivo. Gli analisti hanno giudicato solidi i risultati, ma hanno sottolineato la prudenza espressa nelle previsioni; sul medio termine comunque il decollo dello scalo indiano è visto come un importante motore di crescita. Nel frattempo il titolo Flughafen Zürich dall’inizio del 2026 è arretrato del 5%, ma positive rimangono le performance su un anno (+13%) e nell’arco di un lustro (+46%).

Fondata nella sua forma attuale nel 2000, attraverso la fusione di due imprese esistenti, la società Flughafen Zürich è proprietaria dell’aeroporto di Zurigo-Kloten (ZH) e gestisce lo scalo, insieme ad altre strutture all’estero. L’azionista principale è il canton Zurigo, che controlla un terzo del capitale.