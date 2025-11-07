FMH: accelerare accesso ai titoli di medico specialista

In Svizzera, il rilascio dei titoli di medico specialista deve essere accelerato. La Federazione dei medici svizzeri (FMH) annuncia una serie di misure volte a ridurre i tempi di attesa, che attualmente sono di circa un anno.

(Keystone-ATS) Le misure previste sono state approvate ieri a Bienne (BE) durante una riunione della Camera medica svizzera, il “parlamentino” dell’FMH, si legge in una nota odierna. Si tratta in particolare dell’istituzione di una “cellula di crisi” comune alla FMH e all’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM), organo autonomo incaricato del rilascio dei titoli.

Il personale verrà inoltre rafforzato con assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Inoltre, i dossier saranno ora parzialmente automatizzati, il che consentirà una prima valutazione più rapida, viene ancora precisato.

Al fine di “evitare situazioni simili in futuro”, la Camera medica commissionerà inoltre una verifica esterna. L’organo raccomanda all’ISFM una riduzione temporanea delle tasse per i medici assistenti interessati.

Stando all’ISFM, i tempi di attesa sono attualmente di circa dodici mesi. L’istituto attribuisce questo ritardo, tra l’altro, alla “crescente complessità della formazione post-laurea” e all'”insufficiente automazione” dei processi. Le persone interessate vedono così bloccata la loro carriera, ha deplorato l’Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica (ASMAC).

ASMAC parla di “compromesso”

L’ASMAC ha recentemente chiesto una completa esenzione dalle tasse, che rappresentano un ostacolo all’avanzamento professionale, ha affermato un portavoce all’agenzia Keystone-ATS: chi, dopo aver completato la formazione continua, assume un posto di medico capoclinica deve aspettarsi “sensibili riduzioni salariali” fino al conferimento del titolo. Chi desidera lavorare in un proprio studio o all’estero è invece completamente bloccato.

Ciononostante, l’ASMAC è “nel complesso soddisfatta” del compromesso raggiunto, ha precisato il portavoce. Il fatto che la FMH contribuisca attivamente alla risoluzione della crisi e che sia stata decisa una verifica esterna sono segnali importanti, così come la riduzione delle tasse. Il problema si è accentuato costantemente dall’autunno dello scorso anno, mentre normalmente il tempo di attesa sarebbe di tre mesi.