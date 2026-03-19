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Focolaio di meningite ‘senza precedenti’ in Gb, i casi saliti a 27

Keystone-SDA

È salito da 20 a 27 il numero dei casi di sospetta meningite acuta censiti nell'ultima settimana nel Regno Unito, in seguito a un focolaio "senza precedenti" diffusosi fra i giovani di alcune università e scuole del Kent, nel sud dell'Inghilterra.

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(Keystone-ATS) Lo rende noto in un aggiornamento la UK Health Security Agency, organismo incaricato di sorvegliare la sicurezza sanitaria nazionale, con “15 contagi confermati e 12 sotto esame”. Il numero di morti resta invece fermo a due, uno studente di 21 anni e una studentessa di 18. Le autorità sanitarie precisano di “non poter ancora confermare che l’epidemia sia stata circoscritta”.

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