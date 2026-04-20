Fondazione Beyeler, 10 milioni visitatori: si celebra con Cézanne

Fondazione Beyeler, 10 milioni visitatori: si celebra con Cézanne Keystone-SDA

Traguardo storico per la Fondazione Beyeler: dalla sua apertura, avvenuta nel 1997, il celebre museo d'arte renano ha accolto complessivamente 10 milioni di visitatori.

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(Keystone-ATS) Il risultato conferma l’istituzione come uno dei musei più amati della Svizzera, capace di attirare un pubblico nazionale e internazionale, si legge in un comunicato odierno.

A trainare l’afflusso in questo periodo è la grande mostra dedicata a Paul Cézanne (1839–1906), che si concentra sull’ultima e più significativa fase creativa del pittore francese, considerato un pioniere dell’arte moderna. L’esposizione, che resterà aperta fino al 25 maggio, è già annoverata tra i momenti clou del programma annuale del museo.

“Raggiungere il traguardo di 10 milioni di visitatori è per noi un momento commovente e al tempo stesso una motivazione per il futuro”, afferma Ulrike Erbslöh, direttrice amministrativa della Fondazione Beyeler, citata nella nota. “Un ringraziamento speciale va al nostro fedele pubblico, ai partner e a tutti i collaboratori che hanno reso possibile questo successo”.

Per l’occasione il museo ha organizzato diverse iniziative: il decimilionesimo ospite è stato celebrato direttamente sul posto, mentre sulle reti sociali è stata lanciata un’azione interattiva per la comunità online. Fino al 26 aprile è attivo un concorso in collaborazione con il quotidiano Blick, che mette in palio un viaggio per due persone in Provenza sulle orme di Cézanne.