Fondo clima, iniziativa costosa e irresponsabile

Troppo costosa, irresponsabile ed estrema. È il parere di un'alleanza di partiti borghesi (PLR, UDC, il Centro), nonché dei maggiori attori economici, che invita a respingere, l'8 marzo, l'iniziativa di PS e Verdi volta all'istituzione di un fondo ad hoc per il clima.

(Keystone-ATS) L’iniziativa denominata “Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l’ambiente (Iniziativa per un fondo per il clima)” domanda alla Confederazione di istituire un fondo per il clima che verrebbe alimentato con un versamento annuale compreso tra lo 0,5 e l’1% del PIL, pari a 4-8 miliardi di franchi all’anno fino al 2050, allo scopo di raggiungere la neutralità climatica entro la metà del secolo.

Una prospettiva che intimorisce gli avversari del testo specie a causa delle convulsioni geopolitiche attuali, della pressione sul ceto medio e dei costi della vita in crescita. Quest’ultimi hanno definito il testo in consultazione – che perdipiù non dice nulla sul finanziamento hanno criticato, “un pericoloso esperimento” che peserà sulle generazioni future.

Per finanziare il fondo per il clima, la Confederazione dovrebbe infatti spendere fino a 10 miliardi di franchi supplementari all’anno, ha sostenuto il consigliere nazionale solettese Christian Imark (UDC), ossia da 100 ai 200 miliardi entro il 2050.

Una cifra notevole che la Confederazione dovrebbe procurasi risparmiando (“ma ciò è tutt’altro che facile”, ha affermato) oppure, più realisticamente, mediante aumenti delle imposte o contraendo nuovi debiti. Nel suo messaggio, il Consiglio federale evoca un aumento dell’IVA che potrebbe raggiungere il 2,5%, pari a 1280 franchi all’anno in più per famiglia, o un aumento dell’imposta federale diretta che potrebbe toccare il 28%, ha puntualizzato Imark. La classe media, ha aggiunto il solettese, dovrebbe pagare ancora una volta le conseguenze di questa politica.

Peggio ancora, i promotori del testo in votazione intendono aggirare il freno all’indebitamento, nonostante questo articolo costituzionale – approvato nel 2001 dall’85% della popolazione, n.d.r – obblighi la Confederazione a mantenere il proprio bilancio in equilibrio, garantendo in questo modo la stabilità economica del Paese, assolutamente necessaria in un momento di tensioni geopolitiche e costi in aumento per la popolazione, ha dichiarato dal canto suo la consigliera nazionale sangallese, nonché copresidente del PLR, Susanne Vincenz-Stauffacher.

Per finanziare il fondo si dovranno aumentare le imposte e i debiti dello Stato, ha sottolineato, aggiungendo che i “soldi non crescono sugli alberi. Tenuto conto di questa prospettiva, iniziativa non è finanziabile ed è irresponsabile tenuto conto dei tempi che corrono, secondo la copresidente del PLR. Nuovi aggravi sul bilancio della Confederazione non faranno che pesare sulle generazioni future.

A rischio altri settori dello Stato

Per il consigliere nazionale vallesano del Centro, Benjamin Roduit, concedendo così tante risorse per un fondo per il clima saranno inevitabili tagli considerevoli al bilancio federale o un forte indebitamento.

Il finanziamento dell’iniziativa comporterebbe una riduzione dei fondi destinati alla sanità, alla sicurezza, alle prestazioni sociali, alla formazione, alle infrastrutture o all’agricoltura, ha spiegato Roduit, secondo cui si tratta di elementi centrali per la coesione e la stabilità della nostra società. In definitiva, questi risparmi andrebbero a discapito della popolazione.

Un danno per le imprese

L’iniziativa, se accolta, avrebbe anche conseguenze nefaste per l’economia, secondo la presidente di economiesuisse ed ex diplomatica, Monika Rühl. L’esplosione del debito e i massicci aumenti delle imposte peserebbero direttamente sulle famiglie e sulle imprese, impattando negativamente soprattutto sulle piccole e medie imprese.

Una critica ripresa anche dal presidente dell’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), il consigliere agli Stati ticinese Fabio Regazzi (Centro), secondo cui un aumento delle imposte avrebbe conseguenze immediate sul commercio, poiché incide sul potere d’acquisto dei privati, cui mancherebbero in futuro quei mezzi necessari per finanziare i risanamenti energetici.

A soffrirne sarebbero particolarmente le PMI, ha affermato, ossia il punto di forza del nostro Paese. Le attività commerciali e le imprese creano posti di lavoro, opportunità di apprendistato e innovazioni, fornendo così un contributo indispensabile al benessere e alla coesione sociale. Lo spirito imprenditoriale svizzero è il punto di forza del nostro Paese, ha insistito il ticinese.

Clima, si fa già molto

Per Rühl, la Svizzera fa già molto per la protezione del clima dedicando a questa voce oltre 3 miliardi di franchi l’anno per provvedimenti mirati. Anche le aziende si assumono le loro responsabilità. Nel confronto europeo, investono in misura superiore alla media in misure di protezione del clima con un successo misurabile: le emissioni di gas serra in Svizzera sono oggi globalmente inferiori del 26% rispetto al 1990, nonostante la significativa crescita economica. Il settore industriale ha addirittura tagliato le proprie emissioni di ben il 45%, avvicinandosi così agli obiettivi fissati per il 2040.

La costituzione di un fondo per il clima, ha puntualizzato, comporterà un’esplosione dei debiti e un indebolimento degli incitativi per l’economia. Inoltre, il principio ad annaffiatoio propugnato dalla sinistra avrebbe conseguenze antieconomiche e, soprattutto, ingiuste: i progetti verrebbero sovvenzionati dallo Stato anche se potrebbero essere realizzati senza il denaro dei contribuenti. O peggio ancora: si promuoverebbero progetti inefficaci a spese della collettività.

Per Rühl la Svizzera non deve abbandonare la via intrapresa, dimostratasi efficace, fatta di misure d’incitamento e interventi mirati che raccolgono l’approvazione dell’economia, che da già molto di suo, e della popolazione.