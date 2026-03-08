Fondo clima: 71% di “no” a iniziativa, proiezione

Keystone-SDA

L'Iniziativa per un fondo per il clima si avvia verso una netta bocciatura. Stando a una prima proiezione diffusa dall'istituto demoscopico gfs.bern per conto della SSR, sarebbe stata respinta dal 71% dei votanti.

(Keystone-ATS) Lanciata da PS e Verdi, l’iniziativa – formalmente denominata “Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l’ambiente” – chiedeva alla Confederazione di istituire un fondo per il clima alimentato con un versamento annuo compreso tra lo 0,5 e l’1% del PIL, pari a 4-8 miliardi di franchi all’anno fino al 2050, allo scopo di raggiungere la neutralità climatica entro la metà del secolo.