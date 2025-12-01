Fonti a Afp, nuovo incontro Witkoff-Umerov in Florida

Keystone-SDA

L'inviato americano di Trump Steve Witkoff ha un nuovo incontro con il caponegoziatore ucraino Rustem Umerov in Florida. Lo affermano fonti vicine al dossier all'Afp.

(Keystone-ATS) “Umerov e Witkoff si stanno incontrando di nuovo in questo momento” perché “ci sono ancora alcune questioni” da discutere, si fa sapere. Volodymyr Zelensky incontrerà Umerov domani in Irlanda, mentre Witkoff è atteso a Mosca lo stesso giorno per incontrare Vladimir Putin.