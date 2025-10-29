Fonti Gaza, oltre 100 morti nei raid di Israele

Keystone-SDA

La protezione civile e gli ospedali di Gaza gestiti da Hamas affermano i raid israeliani, avvenuti durante la notte e questa mattina prima del ripristino del cessate il fuoco, hanno ucciso più di 100 persone in tutta la Striscia, tra cui diversi bambini.

(Keystone-ATS) “Almeno 101 vittime sono state portate in ospedale, tra cui 35 bambini e diverse donne e anziani, a seguito dei raid israeliani in meno di 12 ore”, afferma Mahmud Bassal, portavoce dell’agenzia, che opera come forza di soccorso sotto l’autorità di Hamas. Il bilancio – riporta Times of Israel – è confermato da un conteggio dell’Afp dei rapporti dei sanitari di 5 ospedali a Gaza.

Intanto, Israele ritiene nuovamente in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Lo hanno affermato fonti militari al Times of Israel. “A seguito di una serie di attacchi, in cui sono stati colpiti decine di obiettivi terroristici in risposta alle violazioni di Hamas, l’Idf ha iniziato a far rispettare nuovamente il cessate il fuoco”, ha affermato l’esercito. “Nell’ambito degli attacchi, l’Idf e l’Isa hanno colpito 30 terroristi che ricoprivano posizioni di comando all’interno delle organizzazioni terroristiche che operano nella Striscia di Gaza”, ha aggiunto.

In precedenza, in volo verso Seul, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva detto che “nulla” metterà a repentaglio il cessate il fuoco a Gaza, ma aveva aggiunto che Israele “dovrebbe reagire” se i suoi soldati venissero uccisi.