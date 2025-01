Fonti palestinesi a Afp, Hamas e Jihad approvano l’intesa

Keystone-SDA

Hamas e la Jihad islamica hanno approvato l'accordo di tregua a Gaza. Lo affermano fonti palestinesi vicine ai colloqui all'agenzia francese Afp.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Le fazioni della resistenza hanno raggiunto un accordo tra loro e hanno informato i mediatori della loro approvazione dell’accordo di scambio (di prigionieri) e del cessate il fuoco”, ha detto una fonte all’Afp a condizione di anonimato. Un’altra fonte palestinese ha confermato la loro approvazione dell’accordo.

Secondo i media israeliani, la prima fase dell’accordo inizierà domenica, con la liberazione di tre ostaggi. Essa durerà 42 giorni, nel corso dei quali in totale verranno rilasciati 33 rapiti. In cambio, Hamas ottiene 1000 detenuti condannati per terrorismo.