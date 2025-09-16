The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Ford taglia 1000 posti in Germania, domanda e-car langue

Keystone-SDA

Ford taglierà fino a 1000 posti di lavoro nello stabilimento di Colonia, in Germania, a fronte della debole domanda europea di veicoli elettrici.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La fabbrica lavorerà solo un turno al giorno a partire da gennaio 2026, ha annunciato la casa automobilistica, il che significa che i dipendenti saranno soggetti a licenziamenti volontari.

“La domanda di veicoli elettrici in Europa rimane significativamente al di sotto delle previsioni del settore”, ha dichiarato l’azienda. Il ridimensionamento si aggiunge ai 2900 tagli già annunciati in Germania nell’ambito di un programma di riduzione dei costi in tutta Europa. I lavoratori sono scesi in sciopero prima della conclusione di un accordo a luglio, che, secondo i rappresentanti del sindacato IG Metall, estenderà le garanzie occupazionali a oltre 10’000 lavoratori dello stabilimento fino al 2032.

Ford ha speso 2 miliardi di dollari per riadattare lo stabilimento di Colonia alla produzione di veicoli elettrici, in previsione di una maggiore domanda di veicoli a basse emissioni. Tuttavia le vendite di e-car in Europa non sono riuscite a decollare a causa degli elevati costi iniziali e della scarsa infrastruttura di ricarica. Le auto elettriche a batteria hanno rappresentato circa il 15% delle vendite di auto nel continente nella prima metà dell’anno.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR