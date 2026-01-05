Forte aumento degli scambi in borsa nel 2025, boom di ETF

Keystone-SDA

Il 2025 ha visto aumentare sensibilmente gli scambi alla borsa svizzera, con una progressione significativa delle azioni e un boom degli ETF, i fondi d'investimento quotati.

2 minuti

(Keystone-ATS) Stando alle informazioni diffuse oggi da SIX, il gruppo zurighese che gestisce il mercato elvetico, il volume di contrattazioni ha raggiunto 1135 miliardi di franchi, il 13% in più dell’anno precedente. Il segmento azionario ha contribuito con 875 miliardi (+11%), mentre gli ETF hanno mostrato un balzo del 48% a 124 miliardi, livello che sfiora il record di 125 milioni del 2019. Le transazioni totali sono state 84,8 milioni, valore in crescita del 9%.

Come noto la società SIX controlla anche Bolsas y Mercados Españoles (BME), cioè l’azienda spagnola, rilevata nel settembre 2020, che gestisce tutti i mercati finanziari del paese iberico, vale a dire Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia. In queste realtà gli scambi hanno totalizzato un volume di 525 milioni di euro (488 milioni di franchi), in aumento del 24%.

Sia in Svizzera che in Spagna i principali indicatori di borsa hanno raggiunto nuovi massimi storici nel 2025. Per la prima volta lo Swiss Market Index (SMI) ha superato la soglia dei 13’000 punti in febbraio, raggiungendo il picco di 13’288,66 punti il 23 dicembre, valore che è tuttora il massimo di sempre; da parte sua l’IBEX35 ha superato i 17’000 punti in dicembre. Sull’arco dell’anno l’SMI ha guadagnato il 14,4%, l’IBEX35 addirittura il 49,3%.