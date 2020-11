Forze aeree svizzere si allenano nel volo notturno in Gran Bretagna

Da domani al 18 dicembre alcuni militari delle Forze aeree svizzere si alleneranno di notte presso la base aerea della Royal Air Force (RAF) a Leeming, nel nord dell'Inghilterra. KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD sda-ats

(Keystone-ATS)

Da domani al 18 dicembre alcuni militari delle Forze aeree svizzere si alleneranno di notte presso la base aerea della Royal Air Force (RAF) a Leeming, nel nord dell'Inghilterra.

Per l'allenamento denominato Yorknite saranno utilizzati al massimo dieci jet da combattimento F/A-18. Complessivamente si recheranno in Gran Bretagna circa 40 piloti e 100 membri del personale di terra, suddivisi in due turni, riferisce un comunicato odierno dell'Aggruppamento Difesa.

A seguito di diverse limitazioni in patria, le Forze aeree svizzere assolvono all'estero circa la metà del loro allenamento nel volo notturno. Le esperienze tratte dai conflitti degli ultimi decenni mostrano che per motivi tattici gli impieghi dell'aviazione hanno luogo sempre più spesso nell'oscurità, aggiunge la nota odierna. I piloti svizzeri effettuano solo circa la metà di ore di volo notturno rispetto ai piloti delle Forze aeree dei Paesi limitrofi.

Le condizioni quadro dell'allenamento Yorknite sono rese più difficoltose dalla situazione legata al Covid-19. Un concetto di protezione approvato a livello bilaterale garantisce la massima protezione dal rischio di contagio. Prima della partenza per la Gran Bretagna e del rientro in Svizzera tutti i partecipanti vengono sottoposti a test PCR per il nuovo coronavirus.