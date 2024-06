Forze Usa alzano livello d’allarme nelle basi in Europa

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) A causa di una combinazione di fattori, che potrebbe avere un impatto sulla sicurezza dei militari statunitensi e delle loro famiglie di stanza in Europa, il Comando statunitense delle forze in Europa sta alzando il livello di vigilanza durante i mesi estivi.

Nella scala dell’allarme, dunque, si sale dal livello Bravo a quello Charlie. È il contenuto della nota diffusa oggi a tutte le base militari statunitensi in Italia e in Europa.

Secondo la Cnn, che cita due dirigenti americani, diverse basi militari statunitensi in Europa sono state messe in uno stato di allerta elevato durante il fine settimana per il timore di un attacco terroristico contro personale o strutture militari statunitensi.

Le basi, inclusa la guarnigione dell’esercito americano a Stoccarda, in Germania, dove ha sede il comando europeo degli Stati Uniti, hanno alzato il livello di allerta alla condizione di protezione “Charlie”.