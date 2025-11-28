Fotografia, a Prangins (VD) i migliori scatti mediatici del 2024

Keystone-SDA

Un bambino gazawi di nove anni che ha perso le braccia in un attacco israeliano, una serie dedicata "pungente e toccante" ai fan di Taylor Swift. Sono alcune delle fotografie esposte al Castello di Prangins (VD), scelte dal Swiss Press Photo e dal World Press Photo.

1 minuto

(Keystone-ATS) Come spiega il museo sul suo sito web, questa retrospettiva racconta “l’attualità mediatica svizzera e internazionale allontanandosi dagli stereotipi”.

Il concorso World Press Photo raccoglie 160 foto, compresa quella sopraccitata di Samar Abu Elouf, fotografa autodidatta che ha lasciato Gaza nel 2023.

Lo Swiss Press Photo comprende 150 scatti, tra cui quello vincitore di Anne Morgenstern. Tra gli altri premiati figurano Marie-Lou Dumauthioz che ha seguito quattro gare di tiro nelle abbazie vodesi, Sebastian Anex che ha raccontato la festa dedicata al ritorno del sole nella Lütschental (BE) in febbraio dopo quattro mesi di tenebre, Jonathan Labusch che ha accompagnato Nemo nella sua tournée successiva alla vittoria nel festival canoro Eurosong e Alessandro Della Valle, fotografo di Keystone-ATS, che ha ritratto i raduni notturni dei contadini dell’Oberland bernese.