FR: autopostale a fuoco, si ipotizza atto doloso

Keystone-SDA

Sei persone hanno perso la vita ieri sera in un incendio che ha coinvolto un autopostale nel centro di Kerzers (FR).

2 minuti

(Keystone-ATS) Altre cinque sono rimaste ferite, di cui tre versano in condizioni critiche, ha indicato la polizia cantonale ai media, ipotizzando che si tratti di un atto doloso.

“Secondo le testimonianze, una persona ha maneggiato intenzionalmente un ordigno incendiario”, ha spiegato in conferenza stampa Frédéric Papaux, portavoce delle forze dell’ordine, aggiungendo che le indagini sono in corso. Secondo alcune segnalazioni una persona si sarebbe cosparsa di benzina e avrebbe appiccato il fuoco.

Si sta attualmente procedendo all’identificazione delle vittime. La polizia ha istituito una hotline per i familiari al numero 0800 261 700.

L’autobus era in viaggio da Düdingen (FR) a Kerzers. La centrale operativa e di allarme della polizia cantonale è stata allertata verso le 18:25. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il veicolo era già completamente in fiamme. All’interno, sono stati trovati i corpi delle vittime.

La Posta Svizzera si è detta sconvolta. “I nostri pensieri vanno ai feriti e ai familiari delle vittime”, ha affermato l’azienda, aggiungendo che da questa sera sarà a disposizione dei collaboratori un team di assistenza. Ha inoltre aggiunto di essere in stretto contatto con la polizia.

In un comunicato pubblicato nella notte, il Consiglio di Stato friburghese ha espresso le sue più sentite condoglianze alle famiglie e ai parenti delle vittime. Il cordoglio del governo cantonale è rivolto anche a tutte le altre persone colpite. L’esecutivo ha inoltre elogiato l’impegno delle forze di intervento.

Anche il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha espresso le sue condoglianze ai familiari delle vittime, dicendosi sconvolto dall’incidente. È triste che ancora una volta delle persone abbiano perso la vita in Svizzera in un grave incendio, ha scritto su X. “Le cause saranno chiarite”, ha promesso Parmelin, aggiungendo che i suoi pensieri vanno anche ai feriti e alle squadre di soccorso.