FR: autopostale prende fuoco a Kerzers, feriti

Keystone-SDA

Un autopostale ha preso fuoco stasera nel centro di Kerzers (FR), secondo un'informazione del Blick confermata a Keystone-ATS da un portavoce della polizia cantonale friburghese. Ci sono diversi feriti.

1 minuto

(Keystone-ATS) È ancora troppo presto per pronunciarsi sulle cause dell’incendio, precisa il portavoce: è stata avviata un’inchiesta. Ulteriori informazioni verranno fornite non appena la polizia ne saprà di più.

Tra i feriti, una persona è stata trasportata in ospedale con un elicottero della Rega. Il luogo dell’incidente è stato sbarrato al pubblico e la polizia invita la popolazione a non recarsi sul posto.