FR: conducente minorenne crea lo scompiglio

Keystone-SDA

Un minorenne al volante di un auto ha creato non pochi problemi la scorsa notte alla polizia del canton Friburgo. Dopo numerose infrazioni del codice stradale, l'adolescente e il suo passeggero sono stati infine fermati a Bussy.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo la ricostruzione fornita oggi in una nota dalle forze dell’ordine friburghesi, il minorenne, residente nella regione, ha frenato e innestato la retromarcia per eludere un controllo all’uscita dell’A1 di Lully. Un altro automobilista ha dovuto arrestarsi bruscamente per evitare una collisione.

Il giovane conducente ha poi proseguito ad alta velocità in direzione di Payerne (VD), a fari spenti. La vettura è quindi stata nuovamente localizzata e inseguita fino a una proprietà privata a Bussy. Tentando nuovamente la fuga, si è scontrata più volte con il veicolo della polizia. Alla fine, lo spericolato guidatore e il passeggero, pure minorenne, sono stati bloccati e arrestati.