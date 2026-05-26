FR: giovane ucciso da albero caduto allo Schwarzsee

Keystone-SDA

Un escursionista di 20 anni è rimasto ucciso ieri dalla caduta di un albero presso lo Schwarzsee, nel canton Friburgo. Nell'incidente sono anche rimasti feriti un bambino di sette anni e suo padre.

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(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 nei pressi della cascata di Seeweidbach, ha comunicato la polizia cantonale. L’albero è caduto su un gruppo di escursionisti.

Nonostante i tentativi immediati di rianimazione, il ventenne del canton Berna è deceduto sul posto a causa delle ferite riportate.

I due feriti, il bambino di 7 anni e il padre 42enne del canton Friburgo, sono stati trasportati in ospedale. Sono intervenuti un’ambulanza e un elicottero della Rega.

Il sentiero di accesso alla cascata è stato chiuso fino a nuovo ordine per motivi di sicurezza. Un’indagine è stata avviata per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto.