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FR: motociclista muore a Enney dopo collisione con auto

Keystone-SDA

Un motociclista 21enne è morto ieri sera in un incidente stradale nella regione della Gruyère: poco prima di entrare a Enney (FR) ha perso il controllo del mezzo ed è finito nella corsia opposta, dove si è scontrato con un'auto che proveniva in senso contrario.

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(Keystone-ATS) Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale friburghese.

Le forze dell’ordine e altre persone hanno prestato i primi soccorsi al centauro gravemente ferito. Nonostante un tentativo di rianimazione, il giovane è deceduto sul luogo dell’incidente, indica la nota.

L’automobilista 44enne ha riportato ferite lievi. La Route de l’Intyamon è rimasta chiusa al traffico per quattro ore, per tutta la durata dell’intervento.

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