FR: passeggera a bordo di un trattore cade e muore

Keystone-SDA

Ieri una donna di 62 anni è deceduta a Farvagny-le-Grand, comune di Gibloux (FR), dopo essere caduta da un trattore. Secondo quanto comunica oggi la polizia cantonale friburghese, la vittima si trovava sul mezzo agricolo come passeggera.

(Keystone-ATS) Alla guida del trattore – senza cabina – un uomo di 60 anni, precisano le autorità. Per ragioni ancora da chiarire, attorno alle 9:30 la donna è caduta dal veicolo. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, la 62enne è spirata sul posto. La polizia ha aperto un’inchiesta per determinare le cause esatte dell’incidente.