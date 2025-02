FR: sì a credito per centro conservazione patrimonio culturale

Keystone-SDA

Il Canton Friburgo potrà costruire un centro conservazione patrimonio culturale. Il popolo ha approvato oggi il relativo credito di 56 milioni di franchi, sottoposto a referendum obbligatorio, con il 53,43% di voti favorevoli.

(Keystone-ATS) Il “centro di stoccaggio interistituzionale cantonale” (SIC) con una superficie di 23’800 m2 previsto a Givisiez è giudicato indispensabile dalle autorità. Si tratta di garantire per i prossimi 25-40 anni la conservazione di oggetti appartenenti a 12 istituzioni di importanza nazionale (otto statali e quattro private), compresi i volumi della Biblioteca cantonale e universitaria.

Le varie opere e oggetti, in tutto circa 6 milioni di pezzi per un valore che supera i 420 milioni, sono attualmente ripartite in 29 siti che in parte non soddisfano le norme di conservazione, sottolinea il governo.

Il Gran Consiglio ha approvato il progetto senza voti contrari e solo due astensioni. Il centro si potrà avvalere anche di 8,8 milioni di franchi di sovvenzioni federali. Il cantiere dovrebbe già iniziare in primavera ed essere portato a termine nel 2028.

L’affluenza odierna alle urne è stata del 35,20%.