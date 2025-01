FR: tecnici di radiologia medica dell’HFR indicono sciopero

Keystone-SDA

I tecnici di radiologia medica dell'ente ospedaliero cantonale friburghese (Hôpital fribourgeois, HFR) hanno indetto uno sciopero a inizio febbraio, dopo che il Cantone ha negato loro l'adeguamento salariale ad una classe di stipendio superiore.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’azione è stata lanciata sulla scia di un conflitto dello scorso anno, quando il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta avanzata dal personale sanitario del nosocomio. Al “no” del governo friburghese è poi seguita un’infruttuosa procedura arbitrale.

“Nonostante l’aumento della mole di lavoro e condizioni sempre più difficili, il Cantone ha inasprito i criteri di valutazione della funzione”, sostiene il Sindacato svizzero dei servizi pubblici (VPOD/SSP). Se il Consiglio di Stato non accoglierà le richieste, il personale incrocerà le braccia il 3 febbraio.

Dal canto suo, l’esecutivo – citato in un comunicato diramato quest’oggi – considera uno sciopero “sproporzionato e inammissibile”. La valutazione della funzione – che determina appunto la classe di stipendio nel corso di una candidatura – per un posto di lavoro in seno al Cantone “viene effettuata per qualsiasi dipendente, compresi i tecnici di radiologia medica”, viene precisato.

Il Consiglio di Stato afferma inoltre che gli stipendi sono ampiamente competitivi. Nel Canton Friburgo, secondo i dati salariali del 2024, la busta paga minima per un tecnico di radiologia alle prime armi ammonta a 5’950 franchi mensili. Nel corso della sua carriera, e con l’acquisizione di esperienza, lo stipendio massimo può raggiungere anche gli 8’997 franchi.

Paragonato alle cifre dei Cantoni Vallese e Neuchâtel, ciò equivale a circa 400 franchi mensili in più ad inizio carriera e a circa 1’200 in più a carriera inoltrata. A conti fatti, la busta paga media dei tecnici di radiologia medica friburghesi si aggira attorno agli 8’000 franchi per un posto a tempo pieno.

In caso di sciopero il 3 febbraio, l’HFR ha comunque già preso le dovute precauzioni, assicura il Consiglio di Stato. Tutti i servizi medici essenziali saranno garantiti. Alcuni pazienti tuttavia dovranno con buona probabilità fare i conti con il rinvio dei loro appuntamenti.