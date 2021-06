FR: e-mail ad alunni per manifestazione, avviata indagine

Avviata indagine sull'e-mail KEYSTONE/DPA/MICHAEL KAPPELER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 giugno 2021 - 19:05

Il ministero pubblico friburghese ha avviato indagini preliminari sull'invio in maggio di una e-mail ad alcuni allievi delle scuole primarie e secondarie del cantone, che li invitava, incutendo loro paura, a partecipare a una manifestazione per il clima nel capoluogo.

In seguito a questi fatti riportati ieri dalla stampa, il procuratore di Friburgo ha deciso di incaricare la polizia cantonale di effettuare indagini preliminari per determinare se sono stati commessi reati, si legge in una nota odierna. Questi potrebbero riguardare la violazione del segreto d'ufficio, il furto di dati o l'uso abusivo di un dispositivo informatico. Non sono state fornite altre informazioni .