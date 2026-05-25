Francia, “temperature resteranno molto calde fino a sabato”

Keystone-SDA

Le temperature in Francia resteranno ''generalmente molto calde fino a sabato''.

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(Keystone-ATS) È quanto afferma all’agenzia France Presse il meteorologo François Gourand, tracciando un legame tra il caldo insolito per questo periodo sull’Esagono e la questione dei cambiamenti climatici.

L’ondata di caldo su Parigi e molte altre regioni francesi arriva proprio nei giorni in cui si è aperto alla Porte d’Auteuil di Parigi il Roland Garros, il torneo di Tennis del grande Slam che come da tradizione segue gli Internazionali di Tennis di Roma.

Anche nel Regno Unito continua l’ondata di caldo fuori stagione. Vicino a Londra è stata registrata la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi. Lo ha comunicato il Met Office. Il precedente primato per una giornata di maggio era di 32,8 gradi, raggiunti per la prima volta nel 1922 e nuovamente nel 1944

È solo l’ultimo di una serie di record superati nel Regno di recente, con l’anno scorso classificato come il più caldo da quando si compiono le misurazioni. Gli scienziati hanno lanciato una serie di avvertimenti, anche di recente, sottolineando come il Paese non sia preparato ad affrontare le ondate di calore sempre più frequenti provocate dal cambiamento climatico.