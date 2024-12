Francia, il voto di sfiducia al governo Barnier fra 48 ore

Keystone-SDA

Dopo l'utilizzo dello strumento del 49.3 l'esecutivo di Michel Barnier può aspettarsi una mozione di sfiducia delle opposizioni di destra e sinistra coalizzate a partire da mercoledì.

(Keystone-ATS) L’articolo in questione è quello della Costituzione francese che consente al governo in carica di far passare un provvedimento (in questo caso la manovra finanziaria) senza discussione in aula ma ponendo la questione di fiducia.

La sfiducia e la caduta del governo sembrano ormai inevitabili e il Rassemblement National di Marine Le Pen l’ha presentata anche formalmente a metà pomeriggio.

Anche una deputata macroniana simbolo del movimento “Ensemble pour la République” come Aurore Bergé sembra essersi arresa: “Purtroppo – ha detto ai microfoni di Bfm – l’ipotesi più verosimile è quella della sfiducia, ma io spero non sia ineluttabile e che le opposizioni ritrovino la ragione”.

“Si possono avere disaccordi con questo governo – ha detto – ma ci sono altri modi di esprimerli che non sfiduciare il governo sulla manovra finanziaria, con questo livello di incertezza economica e di bilancio che pesa sul nostro Paese”.