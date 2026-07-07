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Francia, Marine Le Pen ricorre in Cassazione

Keystone-SDA

Marine Le Pen ha annunciato stasera al telegiornale di Tf1 di voler "ricorrere alla Cassazione" contro la condanna confermata in appello. Secondo Le Pen, "due giurisdizioni possono sbagliare entrambe, per questo ricorrerò in Cassazione".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La Corte d’appello di Parigi ha confermato oggi la colpevolezza per “fatti gravi” della leader del Rassemblement national, riducendo la sua pena in prima istanza da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico.

All’emittente, Marine Le Pen ha precisato che si candiderà alle presidenziali del 2027 per la quarta volta “senza indossare il braccialetto elettronico”, come prescritto oggi dalla Corte d’Appello che ha confermato la sua condanna. Questo grazie alla decisione di ricorrere in Cassazione contro la sentenza e considerando che il ricorso è sospensivo della pena.

Sempre Le Pen, ha aggiunto che “Jordan Bardella ed io ci battiamo per la Francia, non abbiamo ambizioni personali. Lui, con la sua energia, sarà un eccezionale primo ministro, saremo un ticket che cambierà le cose in Francia”.

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