Francia, nessuna prova di un attacco alla residenza di Putin

Keystone-SDA

Le dichiarazioni del Cremlino, che accusa l'Ucraina di aver attaccato una residenza di Vladimir Putin, non si basano su "alcuna prova solida" e rappresentano in sé "un atto di sfida contro l'agenda di pace" del presidente Usa, Donald Trump.

(Keystone-ATS) È quanto dichiara l’entourage del presidente francese, Emmanuel Macron, secondo cui “non esiste alcuna prova solida che possa corroborare le gravi accuse delle autorità russe, dopo una verifica delle informazioni con i nostri partner”.

“Le stesse autorità russe – proseguono le fonti a Parigi – dicono tutto e il suo contrario su ciò che è realmente accaduto”.

Le dichiarazioni dell’entourage di Macron ribadiscono quanto già detto dal ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga: la Russia non ha fornito “alcuna prova plausibile” del raid di droni sulla dacia di Putin a Valdai “perché nessun attacco del genere è avvenuto”. Ma lo scontro congela il negoziato: Mosca irrigidisce le sue posizioni, Zelensky non cede sul Donbass. Per la Bbc, le perdite russe sono state 350 mila negli ultimi 10 mesi.

Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a incontrare il presidente russo in qualsiasi formato. Lo riporta Ukrinform. Lo ha detto Zelensky in risposta a una domanda di un corrispondente di Ukrinform.

“Crediamo che a gennaio ci sia l’opportunità di un incontro congiunto tra i leader di Europa, Stati Uniti e Ucraina. E abbiamo sollevato la questione di un incontro con i russi – ha detto il leader ucraino -. Ho detto al presidente Donald Trump e ai leader europei, e lo confermo di nuovo ora: Sono pronto a qualsiasi formato di incontro con Putin. Non ho paura di nessun formato del nostro incontro. La cosa principale è che i russi non abbiano paura”.