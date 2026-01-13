Francia: accordo Mercosur, agricoltori invadono Parigi con trattori

Keystone-SDA

Invasione di trattori a Parigi: gli agricoltori, in guerra contro il trattato con il Mercosur che l'Unione europea si appresta a firmare, sono entrati stamattina nuovamente nella capitale, questa volta addirittura con 350 veicoli che hanno percorso i quai sulla Senna.

2 minuti

(Keystone-ATS) La protesta è organizzata oggi dal primo sindacato agricolo, la FNSEA, e dai suoi alleati dei Giovani Agricoltori. La lunga fila ininterrotta ha costeggiato il fiume della capitale passando proprio sotto l’Assemblée Nationale. In quel momento è stato dispiegato lo striscione con la scritta “La rivolta agricola riprende”.

Dopo lo spettacolare corteo circa 400 manifestanti si sono radunati davanti alla sede della camera bassa per protestare contro l’accordo UE-Mercosur ma anche per la gestione della dermatite bovina da parte del governo.

Secondo la prefettura di polizia di Parigi, alle 10.00 “353 trattori erano posizionati sul Quai d’Orsay, tra il Pont de l’Alma e il Pont de la Concorde”, nel cuore della capitale francese. “Quattrocento manifestanti sono riuniti nei pressi dell’Assemblea nazionale”, precisa la polizia parigina, aggiungendo che al momento non si segnalano particolari tensioni o incidenti.

Uno dei vicepresidenti del FNSEA, Damien Greffin, ha dichiarato che gli agricoltori non si muoveranno fino a quando le loro richieste non verranno “ascoltate”. “La rivolta agricola ricomincia oggi e resteremo qui fino a quando non avremo delle risposte. Chiediamo di essere ricevuti dal primo ministro” Sébastien Lecornu, ha spiegato il sindacalista.

Secondo il giornale “Le Figaro”, il ministero dell’agricoltura ha reso noto che farà nuovi annunci questa sera per placare la collera delle campagne dopo quelli già fatti venerdì dalla ministra Annie Genevard.

Continuano le proteste anche nel sud-ovest, in particolare con un blocco stradale sull’autostrada A64 Bayonne-Tolosa che ha costretto le forze dell’ordine a intervenire per ripristinare la circolazione.

Già nei giorni scorsi gli agricoltori francesi avevano protestato contro l’accordo di libero scambio UE-Mercosur e la gestione della dermatite bovina.