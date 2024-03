Francia: Attal, “Risultati storici contro l’evasione fiscale”

2 minuti

(Keystone-ATS) ”Maggiori controlli per maggiori sanzioni”: il premier francese, Gabriel Attal, plaude a ”risultati storici” nel 2023 nella lotta alla frode fiscale.

”Non abbiamo mai dato così tanta caccia agli evasori”, ha dichiarato Attal, in occasione di una conferenza stampa a Parigi per fare il punto sulla lotta anti frode, in un paese in cui il risanamento dei conti pubblici dinanzi all’alto livello del debito diviene più che mai una priorità. Per Attal, la stretta contro gli evasori è stata vincente, ”superando” addirittura le aspettative.

”Lo scorso anno – ha dichiarato il premier fedelissimo del presidente Emmanuel Macron – abbiamo aumentato del 25% i controlli fiscali” e ”il numero di perquisizioni fiscali è cresciuto del 30%”. La lotta anti frode ha permesso di recuperare 15,2 miliardi di euro (14,6 miliardi di franchi al cambio attuale) nel 2023, un record, dopo i 14,6 miliardi di euro nel 2022. Inoltre, ”per la prima volta, abbiamo superato la soglia dei 2 miliardi di euro di frodi sociali individuate in un anno”, ha precisato il premier, spiegando che le procedure di riscossione hanno superato in questo caso il miliardo di euro.

“Sono atterrita da un tale livello di compiacimento”, polemizza la deputata della France Insoumise (Lfi, sinistra radicale), Charlotte Leduc , ritenendo che i risultati annunciati dal governo ”non sono assolutamente all’altezza della sfida”. ”Sono solo 0,6 miliardi in più rispetto al 2022”, ovvero una ”goccia rispetto ai 100 miliardi sottratti ogni anno alle finanze e pubbliche”, deplora la deputata dell’opposizione.