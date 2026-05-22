Francia: Attal annuncia, ‘mi candido alle presidenziali del 2027’

Keystone-SDA

"Ho deciso di candidarmi alla presidenza della Repubblica": con queste parole l'ex primo ministro francese Gabriel Attal, 37 anni, ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione alla corsa per l'Eliseo dell'anno prossimo.

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(Keystone-ATS) In un evento davanti a un centinaio di persone nel dipartimento dell’Aveyron, nel sud-ovest della Francia, Attal ha detto: “Vi parlo con il cuore soprattutto oggi: io amo la Francia, amo la Francia in modo appassionato. Abbiamo senz’altro il Paese più bello al mondo”.

Capo di Renaissance, il partito macroniano, Attal è da tempo in campagna elettorale, con l’obiettivo di conquistare il ruolo di “anti estreme” in un’elezione che vede il partito di estrema destra Rassemblement National, di Marine Le Pen, dominare i sondaggi, e La France Insoumise, di Jean-Luc Mélenchon, in crescita.

Attal ha come avversario nell’area di centro Edouard Philippe, che con il suo partito ‘Horizons’ è posizionato nel centrodestra, sempre con la maggioranza macroniana.

“Il meglio deve ancora arrivare – ha dichiarato Attal – un Paese unito, riunito, pacificato, un Paese come la Francia, deve ancora scrivere le sue pagine più belle. Siamo il Paese dell’avvenire. Le nostre vite possono essere migliori, a condizione di prenderci i necessari strumenti”.

Attal, che se fosse eletto diventerebbe il più giovane presidente della Repubblica (Macron aveva 39 anni quando vinse le presidenziali nel 2017), ha così proseguito: “Ho deciso di candidarmi alla presidenza della Repubblica perché amo profondamente la Francia e i francesi”. Ha aggiunto di avere come obiettivo quello di “far rinnovare” il Paese, con “la promessa di un miglioramento” “individuale” e “collettivo”.