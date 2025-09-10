Francia: Bloquons Tout, scontri a Parigi, in fiamme un ristorante

A Parigi, in seguito ad un appello a compiere saccheggi diffuso sul web nell'ambito delle rivolte promosse dal movimento Bloquons Tout, ci sono stati momenti di tensione fra la polizia e alcuni gruppi di manifestanti nei pressi del centro commerciale Les Halles.

(Keystone-ATS) Gli agenti hanno lanciato lacrimogeni e hanno fatto arretrare i manifestanti, poi la tenda di un ristorante ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate a buona parte del locale e al palazzo sovrastante. L’edificio è stato evacuato.

L’incendio potrebbe essere stato causato involontariamente da un intervento della polizia, riferisce la procuratrice di Parigi Laure Beccuau. “Secondo le nostre informazioni, potrebbe trattarsi di fiamme involontarie legate all’intervento delle forze dell’ordine per fronteggiare raggruppamenti densi e particolarmente ostili nella zona di Les Halles”, ha detto la procuratrice in conferenza stampa, evocando l’apertura di un’inchiesta sul caso.

Sempre a Parigi il Musée d’Orsay nonché una parte del Museo del Louvre sono stati chiusi. “A causa di un movimento sociale nazionale il Musée d’Orsay è chiuso oggi 10 settembre. Vi preghiamo di scusarci per il disagio”, si legge in un messaggio pubblicato sul profilo della rete sociale X della celebre istituzione parigina che ospita i capolavori dell’Impressionismo.

Un simile messaggio è stato pubblicato sulle reti sociali anche dal Louvre: “Cari visitatori, a causa di un movimento sociale alcune sale del Museo del Louvre sono eccezionalmente chiuse”, scrive il museo più grande al mondo, aggiungendo che anche il piccolo Museo Delacroix, che dipende dal Louvre, è stato chiuso oggi a causa delle proteste.

Disagi anche alla Biblioteca nazionale di Francia, con la limitazione degli orari di alcuni spazi come la Salle Labrouste, sprangata per tutto il pomeriggio.

Intanto la polizia ha riferito che sono stati almeno 203 i fermi scattati oggi nell’agglomerato urbano di Parigi nel quadro delle proteste.