Francia: caos treni TGV, ripresa circolazione nel sudest

Keystone-SDA

La circolazione dei treni ad alta velocità (TGV) nel quadrante sudest della Francia è ripreso questo pomeriggio e tornerà ''quasi normale dalle ore 21.00" dopo gli atti vandalici di ieri notte: è quanto dichiarato dal ministro francese dei trasporti, Philippe Tabarot.

(Keystone-ATS) ”Da qualche istante, sulla linea ad alta velocità dudest, un treno ha ripreso a circolare”, ha annunciato il ministro in conferenza stampa, aggiungendo che il traffico tornerà ”quasi normale dalle 21.00 e domani sarà totalmente normale”.

Questa notte, aveva spiegato il ministro in un messaggio pubblicato sulla rete sociale X, ”cavi ferroviari sono stati volontariamente incendiati a sud della stazione di Valence (…). Questi atti vandalici inaccettabili perturbano fortemente il traffico”, con conseguenze su decine di TGV.

”Penso ai viaggiatori colpiti da questi ritardi notevoli in periodo di vacanze scolastiche”. Le squadre del gestore della rete delle ferrovie francesi sono “pienamente mobilitate per ripristinare al più presto la circolazione. I gendarmi sono sul posto: gli autori di questi sabotaggi vanno identificati e severamente puniti”, concludeva Tabarot.