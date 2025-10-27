Francia: disagi ai TGV dopo “atti vandalici”

Keystone-SDA

Disagi nella rete ferroviaria ad alta velocità della Francia. Il traffico dei TGV è "fortemente perturbato'' da questa mattina a causa di un "atto vandalico" tra Lione e Avignone, con numerose cancellazioni di treni e ritardi importanti in direzione di Parigi.

(Keystone-ATS) Si tratta di un ”incendio sui cavi della segnaletica”, afferma la compagnia ferroviaria Sncf, evocando ”atti di vandalismo”.”Tutti i TGV percorrono ora un itinerario alternativo, sulla linea classica, per evitare la zona colpita, aggiunge Sncf.

”La ripresa della normale circolazione è prevista per martedì 28 ottobre”, ”in mattinata”, annuncia la Sncf sul suo sito web, dopo la soppressione di numerosi treni ad alta velocità tra Parigi, Marsiglia, Monptellier e Nizza. Le difficoltà non riguardano invece la linea Parigi-Lione.