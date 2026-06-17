Francia: G7; Macron plaude ai risultati, “Un successo”

Keystone-SDA

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''Questo G7 è obiettivamente un successo'': il presidente francese Emmanuel Macron plaude in conferenza stampa ai risultati del vertice a Évian-les-Bains, sulla riva francese del Lemano, dei capi di Stato e di governo delle sette maggiori economie liberali del mondo.

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(Keystone-ATS) Macron ha evocato l”unità” e gli ”scambi costruttivi” dei sette su molti dei temi in agenda.

“Ottimo accordo fra USA e Iran”

Il presidente ha elogiato “l’ottimo accordo” fra Stati Uniti e Iran, “unanimemente salutato” dal G7 nella conferenza stampa finale.

“Deve essere messo in pratica il piano di libera circolazione nello Stretto di Hormuz, che è la pietra angolare di questo accordo. Favorendo la circolazione del traffico mercantile”, ha poi sottolineato Macron.

Sul ruolo dei paesi europei nella regolazione del traffico nello Stretto, “se questa richiesta sarà formulata, accanto alla Francia sono pronti una ventina di Stati”.

Nella dichiarazione finale “abbiamo sottolineato l’importanza del Libano, dando sostegno unanime a un cessate il fuoco per quel paese, che sia urgente e immediato. È un’emergenza assoluta quella di difendere l’integrità e la sicurezza del Libano e di tutte le autorità dello Stato”, ha anche affermato Macron.

Attenzione rivolta all’Ucraina

“La rimobilitazione del G7” per aumentare la pressione sulla Russia è “estremamente importante”, ha aggiunto. “Ci siamo impegnati ad accrescere le pressioni, anche con il rafforzamento delle sanzioni e la rimobilitazione del G7 è estremamente importante”. Sull’Ucraina, ha detto Macron, “è la prima volta che abbiamo una convergenza come questa al G7. Ed è la prima volta che raggiungiamo conclusioni così chiare”.

Per il presidente francese, il G7 “ha preso atto che non c’è una volontà seria della Russia di discutere”. Macron ha detto che “sono mesi che gli Stati Uniti hanno preso l’iniziativa, e l’abbiamo lodata, di discutere con la Russia. Qual è stata la risposta? Nulla. Noi, europei, ci stiamo organizzando, e discuteremo con la Russia”.

Progressi su squilibri macroeconomici

“Questo vertice ci ha permesso di fare reali progressi sui grandi squilibri macroeconomici mondiali. In avvicinamento a questo vertice G7 siamo riusciti a riunire, in modo virtuale, un vertice di riconvergenza con la Cina”, ha sostenuto il capo dello Stato francese. “Abbiamo preso atto che le divisioni non consentono di far risolvere in modo efficace questi squilibri”.

Sui minerali critici “avevamo rischi di divisione”, ha osservato Macron, aggiungendo che “di fronte a una Cina che ha accumulato riserve strategiche, siamo tutti di fronte a rischi di sovradipendenza e quindi di vulnerabilità delle nostre catene di valori”.

Regole migliori per l’IA

Macron ha lanciato un appello a “regolare meglio” l’intelligenza artificiale (IA) e ha messo in guardia contro la “non cooperazione fra democrazie”. Ha dichiarato che “si deve riuscire a regolare meglio l’IA per evitare che non cada nelle mani di regimi autoritari o di persone che potrebbero minacciare la nostra cybersicurezza o le nostre società”.