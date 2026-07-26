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Francia: incendio minaccia periferia di Bordeaux, 220’000 evacuati

Keystone-SDA

Il vasto incendio che ha devastato la Gironda, nel sud-ovest della Francia, ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux, avverte la prefettura della Gironda, secondo cui in totale 220'000 persone sono state evacuate da mercoledì.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Alle 4:00 di questa domenica, 26 luglio, la superficie bruciata stimata è di 42.000 ettari”, ha dichiarato la prefettura della Gironda, aggiungendo che l’autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km e che dalla notte è corso l’evacuazione di nuove città situate a sud-est o vicino alla città di Bordeaux.

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