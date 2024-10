Francia: incitava al terrorismo, condannato militante ultradestra

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il fondatore di Vengeance, frangia militante dell’estrema destra francese, è stato condannato a cinque anni di carcere per aver diffuso sul web dei testi vietati in Francia e per aver incitato al terrorismo.

Lucas S., 28 anni, è stato condannato dal tribunale di Parigi per propaganda on-line e apologia del terrorismo. Per sette anni, sarà oggetto di un’assistenza socio-giudiziaria, non potrà esercitare funzioni pubbliche e gli è stato vietato il porto d’armi per 10 anni. Il suo nome verrà inoltre schedato tra le persone condannate per terrorismo come richiesto dal pubblico ministero.