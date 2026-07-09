The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Francia: Le Pen ampiamente in testa per presidenziali 2027

Keystone-SDA

Marine Le Pen risulta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto nel primo turno delle elezioni presidenziali francesi del 2027: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'Istituto Ifop per la tv LCI e il giornale Le Figaro.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La leader del Rassemblement National (RN) raccoglierebbe il 36% delle preferenze nel primo turno elettorale. Una progressione di 4 punti in 15 giorni, precisa Ifop. Malgrado la condanna in secondo grado sul caso degli assistenti parlamentari a Strasburgo, Le Pen ha annunciato l’altra sera su Tf1 la sua quarta candidatura all’Eliseo nel 2027. Il sondaggio è successivo al suo intervento in tv.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR