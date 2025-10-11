The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Francia: Lecornu, “Voglio un governo non imprigionato dai partiti”

Keystone-SDA

Sébastien Lecornu vuole nominare un governo "libero", "non imprigionato dai partiti": lo ha detto lui stesso, rinominato primo ministro dal presidente francese Emmanuel Macron appena quattro giorni dopo le sue dimissioni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lecornu ha detto poi di “rispettare” la decisione di Bruno Retailleau, ministro dell’interno uscente e presidente di Les Républicains (LR, centro-destra), che domenica scorsa ha fatto deragliare il primo esecutivo, di non entrare nel governo.

Oggi, durante una riunione dell’ufficio politico, l’organismo che riunisce i vertici della formazione, i Républicains hanno deciso di non partecipare al governo di Lecornu, salvo garantire di volta in volta supporto esterno.

“L’ufficio politico conferma il supporto provvedimento per provvedimento al governo”, sottolineando tuttavia “che, in questa fase, non sussistono la fiducia e le condizioni affinché Les Républicains partecipino al governo”, ha indicato il partito in una nota, specificando che questa decisione è stata adottata “a larga maggioranza”.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR