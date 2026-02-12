Francia: Louvre, 9 arresti e 10 milioni di danni per maxi frode

Keystone-SDA

Nove persone sono state fermate due giorni fa in Francia con l'accusa di truffa ai danni del museo del Louvre e della reggia di Versailles.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha reso noto la procura di Parigi, parlando di un danno “di oltre dieci milioni di euro” (oltre nove milioni di franchi) per le due istituzioni.

Si tratterebbe di una vasta rete illegale che lucrava sui biglietti e sulle visite guidate. Tra i sospetti fermati l’altro ieri ci sono fra gli altri due dipendenti del Louvre, alcune guide turistiche e una persona “sospettata di essere l’organizzatore” della truffa.