The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Francia: Macron, un cammino per il compromesso è possibile

Keystone-SDA

Emmanuel Macron ritiene che la riunione con i partiti politici all'Eliseo, la residenza ufficiale del presidente della Repubblica a Parigi, abbia "confermato che esiste un cammino possibile per trovare compromessi ed evitare la dissoluzione'' del parlamento.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riferisce una fonte vicina al presidente contattate da alcuni giornalisti dell’Esagono.

”È su questa base che (il presidente) si assumerà le proprie responsabilità nominando un primo ministro”, ha proseguito la fonte, senza fornire ulteriori dettagli sui tempi della nomina né sul profilo del futuro capo del governo.

Bisogna ”fare di tutto” per evitare lo scioglimento dell’Assemblea nazionale (il ramo più importante del sistema bicamerale dell’Esagono) e il conseguente ritorno alle elezioni anticipate, avrebbe detto Macron, secondo fonti a lui vicine citate dall’emittente televisiva privata francese BFM TV.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR