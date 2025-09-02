The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Francia: Macron ‘ordina’ a capi maggioranza di lavorare con il PS

Keystone-SDA

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha "ordinato" oggi ai capi della coalizione di governo, riuniti a pranzo all'Eliseo, di "lavorare con i socialisti" e altri partiti eccetto la France Insoumise (LFI) e il Rassemblement National (RN).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Con questa raccomandazione il capo di Stato intende “allargare” la base nella prospettiva del voto di fiducia chiesto dal primo ministro François Bayrou, “ed eventualmente dopo”. Lo ha riferito uno dei partecipanti alla riunione.

Macron ha ricordato ai presenti al pranzo, il loro “dovere di responsabilità e di stabilità”.

