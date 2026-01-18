Francia: Macron chiede strumento anticoercizione UE se dazi USA

Keystone-SDA

Il presidente francese Emmanuel Macron chiederà l'attivazione dello strumento anticoercizione dell'UE in caso di nuovi dazi statunitensi, riferiscono fonti informate vicine al capo dello Stato.

(Keystone-ATS) Il regolamento 2023/2675 sulla protezione dell’Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica (strumento anticoercizione), entrato in vigore il 27 dicembre 2023, istituisce un quadro per l’azione dell’UE nei casi di coercizione economica nei confronti della comunità o di uno Stato membro, indica il sito della Commissione europea.

Per “coercizione economica” si intende una situazione in cui un paese terzo cerca di esercitare pressioni sull’Unione europea o su uno Stato membro affinché compia una determinata scelta applicando o minacciando di applicare misure che incidono sugli scambi o sugli investimenti. Tali pratiche interferiscono indebitamente con le legittime scelte sovrane dell’UE e dei suoi Stati membri.

Macron al fronte

Macron è “mobilitato per coordinare la risposta europea alle minacce tariffarie inaccettabili formulate dal presidente Trump”, si apprende dall’entourage del presidente. Le stesse fonti precisano che Macron “sarà tutto il giorno in contatto con i suoi omologhi europei e chiederà, a nome della Francia, l’attivazione dello strumento anticoercizione”. Secondo i più stretti collaboratori del presidente, “l’approccio americano pone la questione della validità dell’accordo sulle tariffe concluso l’estate scorsa dall’Unione europea con gli Stati Uniti”.

Ieri Trump ha indicato sulla sua rete sociale Truth Social che Danimarca, Francia, Svezia, Germania, Paesi Bassi e Finlandia (membri dell’UE) nonché Norvegia e Gran Bretagna saranno colpiti da dazi supplementari del 10% dal primo febbraio sui loro beni esportati negli USA. La tariffa “sarà aumentata al 25% dal primo giugno. Questa tariffa sarà dovuta e pagabile fino a quando non sarà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale della Groenlandia” da parte degli Stati Uniti.