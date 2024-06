Francia: Marcus Thuram, “tutti a votare contro l’estrema destra”

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) L’attaccante della nazionale francese e dell’Inter Marcus Thuram ha lanciato un appello “a tutti ad andare a votare” alle elezioni legislative anticipate:

“Bisogna battersi – ha dichiarato nella conferenza stampa dei Bleus a due giorni dall’esordio della Francia agli Europei – affinché il Rassemblement National non passi”.

Dopo Ousmane Dembélé, è stato quindi Thuram – impegnato come il padre Lilian nella lotta al razzismo – a uscire allo scoperto sulle elezioni del 30 giugno e 7 luglio.

“E’ una cosa molto triste e molto grave – ha detto in conferenza stampa nel ritiro di Paderborn, in Germania – ci sono messaggi veicolati ogni giorno per aiutare quel partito a progredire. Quando vedo certi dibattiti in tv, mi dico che tutto viene fatto per far sì che il Rassemblement National (RN) salga. Come ha detto Ousmane, bisogna andare a votare. E, soprattutto, bisogna battersi ogni giorno perché questo non avvenga più e perché il Rassemblement National non passi”.

“In nazionale – ha continuato – spero che tutti condividano quello che sto dicendo. Io non ho dubbi, sono sicuro che fra i Bleus tutti la pensano come me”.