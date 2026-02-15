Francia: marina sequestra 2,4 t di cocaina nei mari polinesiani

Keystone-SDA

La marina francese ha sequestrato 2,4 tonnellate di cocaina da una nave nella Polinesia francese durante un'operazione condotta in collaborazione con gli Stati Uniti, hanno annunciato le autorità dell'arcipelago francese d'oltremare nel Pacifico meridionale.

(Keystone-ATS) Questo sequestro di 100 balle di cocaina, effettuato giovedì scorso in alto mare con il supporto di un aereo militare, porta la quantità totale di cocaina sequestrata nelle acque polinesiane in un mese a quasi dodici tonnellate: tre sequestri di grandi dimensioni – tra le due e le cinque tonnellate ciascuno – su navi, oltre a 473 chilogrammi (kg) in un container nel porto di Papeete, capitale della Polinesia francese.

Questi stupefacenti non sono destinati alla Polinesia francese, ma i trafficanti attraversano le sue acque dai paesi produttori dell’America latina ai paesi consumatori del Pacifico come la Nuova Zelanda e, soprattutto, l’Australia.

Come nei precedenti sequestri, la droga è stata distrutta in mare. “In conformità con le prassi del diritto internazionale applicabile e in collaborazione con la Procura di Papeete, la nave e il suo equipaggio hanno ripreso il viaggio”, si legge nel comunicato stampa dell’Alto Commissariato del Territorio, senza specificare la bandiera o l’origine della nave.

Questa pratica aveva già suscitato indignazione in Australia, ma la Procura di Papeete preferisce concentrare le proprie risorse sui casi che riguardano direttamente la Polinesia francese. Affida quindi la gestione di questi casi complessi agli stati di bandiera di queste navi o ai paesi di destinazione della droga. Le navi ispezionate rimangono sotto la supervisione degli Stati insulari del Pacifico.

Questa operazione delle forze armate è stata supportata dalla Gendarmeria nazionale e dall’Ufficio francese antinarcotici (Ofast), con “la cooperazione delle agenzie governative statunitensi”, ha indicato la stessa fonte. Nel 2025, la marina francese ha sequestrato 87,6 tonnellate di droga in tutto il mondo (con un aumento dell’81% su base annua), tra cui 58 tonnellate di cocaina, cifre record.