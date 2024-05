Francia: Mbappé, se sarò all’Olimpiade? Non dipende solo da me

2 minuti

(Keystone-ATS) “Se parteciperò all’Olimpiade di Parigi? Tutti conoscono la situazione, non è una decisione che dipende da me”. Così Kylian Mbappé ha risposto a chi gli ha chiesto se ci sarà ai Giochi di casa, come auspicato perfino dal presidente francese Emmanuel Macron.

“Qualunque cosa accada, sarò felice. Le Olimpiadi vanno oltre la mia presenza o meno. Spero che dimostreremo che la Francia è un Paese di sport e che sappiamo accogliere il mondo. Non sarò mai lontano da qui”, ha aggiunto Mbappé, premiato come “giocatore dell’anno” in Ligue 1 tramite referendum fra i suoi colleghi di ogni squadra.

Inevitabile, visto che già annunciato che lascerà il Psg, anche la domanda su quale sarà la sua prossima squadra. “Nella vita bisogna prendersi il tempo per tutto – la risposta di Mbappé -, l’unica cosa da sapere è che lascio il Psg. Il resto forse non è il momento per scoprirlo”.

“È difficile, molto più di quanto possa sembrare – ha aggiunto riferendosi al suo addio al Psg -. È un capitolo della mia vita che si chiude, ma la Ligue 1 ha ancora un posto importante nella mia vita. Ho cercato di essere il degno rappresentante di questo campionato. Parto a testa alta, ma non avrei mai potuto farcela senza il Monaco e ovviamente il Psg dove tutti hanno avuto fiducia in me”.

Intanto, del futuro dell’attaccante ormai ex Psg ha parlato il presidente della Liga spagnola di calcio, Javier Tebas, in un’intervista all’argentino Olé: “Mbappé giocherà al Real Madrid la prossima stagione”.

Tebas ha anche aggiunto la durata del sodalizio del campione francese con le merengues di Carlo Ancelotti: Mbappè ha vinto tantissimo, ma in bacheca manca la Champions: “se ha firmato un contratto quinquennale, ha cinque stagioni per riuscirci” ha sottolineato Tebas.

“È uno dei migliori giocatori al mondo – ha aggiunto -. Ma ci sono anche Vinicius e Bellingham, il Real avrà una grande squadra. Naturalmente, questo non garantisce la vittoria del campionato”.