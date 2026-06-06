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Francia: morta Bernadette Chirac, vedova ex presidente Jacques

Keystone-SDA

Bernadette Chirac, vedova dell'ex presidente francese Jacques Chirac, è morta ieri sera all'età di 93 anni, come annunciato sabato all'Afp dalla figlia Claude Chirac.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Madame Chirac, nata Bernadette Chodron de Courcel, “si è spenta serenamente in serata, circondata dalla sua famiglia. Aveva appena compiuto 93 anni” il 18 maggio, ha dichiarato la figlia.

È stata l’unica First Lady ad aver ricoperto una carica politica a proprio nome, come consigliera generale del dipartimento della Corrèze, dove è stata eletta ininterrottamente dal 1979 al 2015.

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