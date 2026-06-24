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Francia: oggi il giorno più caldo di sempre

Keystone-SDA

La giornata di oggi è stata la più calda mai registrata in Francia, battendo così il record di ieri: l'indicatore termico nazionale, media delle temperature diurne e notturne in 30 stazioni di riferimento, ha raggiunto i 30 gradi, come non era mai successo in passato.

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2 minuti

(Keystone-ATS) Oggi è il quarto giorno consecutivo di allerta rossa in Francia, con 58 dipartimenti coinvolti. Per domani Météo-France prevede che saranno almeno 72 i dipartimenti in allerta rossa.

L’ondata di caldo torrido proseguirà anche nel fine settimana in larga parte del paese, con temperature ben oltre la media stagionale, fino a 40-42 gradi, annuncia l’agenzia meteorologica nazionale. La cosiddetta “canicola” è di una intensità “eccezionale”, simile a quella di “agosto 2003”, ma di “durata ancora incerta”, afferma Météo-France.

Il Regno Unito ha registrato oggi la temperatura più alta nel mese di giugno da quando si compiono le rilevazioni, con il termometro che secondo il Met Office è salito a 36,1 gradi a Gosport, nel Hampshire, sulla costa del Canale della Manica. Inghilterra meridionale e Galles sono i territori più colpiti dalla calura con temperature ben al di sopra delle medie locali d’inizio estate. Intanto sono salite a oltre 1’000 le scuole britanniche chiuse parzialmente o totalmente alle lezioni, riefrisce la BBC.

In Spagna la prima ondata di caldo torrido dell’estate ha fatto segnare lunedì e martedì i due giorni di giugno più caldi mai registrati nel paese da quando esistono rilevazioni omogenee, almeno dal 1950, con una temperatura media di rispettivamente 28,17 il 23 giugno e 28,08 gradi il 22, ha reso noto l’Agenzia meteorologica statale (Aemet).

Secondo dati ancora provvisori, la temperatura media nella Spagna peninsulare nei due giorni ha registrato un’anomalia di 7,1 gradi sopra i valori normali del periodo. Il record precedente risaliva al 30 giugno 2025.

L’ondata di calore, cominciata domenica, ha interessato gran parte della penisola iberica con temperature estreme e numerosi allarmi meteo di livello rosso, oggi in particolare nella regione meridionale dell’Andalusia e in quella settentrionale dei Paesi Bassi. Almeno due le vittime.

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