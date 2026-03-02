Francia: processo a Tariq Ramadan, tribunale ordina perizia medica

Keystone-SDA

La corte criminale di Parigi, chiamata a giudicare l'islamologo svizzero Tariq Ramadan per accuse di violenze sessuali commesse in Francia, ha ordinato una perizia medica, dopo che quest'ultimo non si è presentato oggi in tribunale all'apertura del processo.

(Keystone-ATS) Il docente di studi islamici è accusato di aver stuprato tre donne in Francia tra il 2009 e il 2016. Accusa che il diretto interessato ha sempre respinto con fermezza.

Oggi, l’imputato di 63 anni non si è presentato alla prima udienza davanti alla Cour criminelle départementale di Parigi. Secondo uno dei suoi avvocati, Marie Burguburu, Ramadan è affetto da sclerosi ed è ricoverato da sabato a Ginevra. L’udienza riprenderà dopodomani alle 14.00. In funzione della perizia commissionata sulla base dei referti medici e affidata a due neurologi, la corte deciderà sul rinvio o meno del processo a data da stabilire.

In Svizzera, lo scorso mese di agosto il Tribunale federale ha confermato la condanna di Ramadan a una pena di tre anni di reclusione, di cui uno da scontare, per violenza carnale e coazione sessuale nei confronti di un’altra donna emessa dalla Corte di giustizia di Ginevra nel 2024.